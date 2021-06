Capital paulista vacina profissionais da educação de 45 e 46 anos nesta quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os profissionais da educação que têm 45 e 46 anos podem se vacinar na capital paulista, contra a Covid-19, a partir desta quarta-feira (9). Segundo a Prefeitura de São Paulo, sob a gestão de Ricardo Nunes (PMDB), todas as 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do muicípio estão abastecidas para realizar a imunização de grupos prioritários.

