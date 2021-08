Capital paulista vacina pessoas de 24 a 21 anos na próxima semana

É obrigatório apresentar documentos pessoais de identificação, preferencialmente CPF e cartão SUS, além de um comprovante de residência no município de São Paulo, que pode ser impresso ou digital. Se estiver em nome de outra pessoa, é necessário comprovar o parentesco com RG, certidão de nascimento ou de casamento, ou escritura de união estável.

A expectativa é que a cidade de São Paulo conclua a vacinação com primeira dose de todos os adultos até 16 de agosto, data prevista pelo governo João Doria (PSDB) para todo o estado. No dia 18 começa a imunização de adolescentes.

