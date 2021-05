Capital paulista terá segunda-feira com temperatura mínima de 10°C

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pouco menos de um mês do início do inverno, a capital paulista deverá ter, nesta segunda-feira (24), a temperatura mais fria do ano até o momento. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de que os termômetros marquem mínima de apenas 10°C.

Segundo o Inmet, apesar da temperatura baixa durante a madrugada, a semana começará com poucas nuvens, com predomínio do sol, e a máxima deverá chegar até os 22°C.

Na terça (25), a mínima também será de 10°C , e o frio intenso levará a capital paulista a encarar até a possibilidade de geada, porque o céu seguirá sem muitas nuvens, com ventos fracos ou moderados. A máxima, entretanto, não passa dos 23°C .

A quarta (26) terá uma nova mudança no tempo. Os termômetros seguirão em baixa, mas haverá a possibilidade de pancadas de chuva na capital. Segundo o Inmet, a cidade deverá registrar a temperatura mais baixa do ano até então, com apenas 8°C. A máxima chega a 24°C.

A previsão para a quinta (27) é de chuva novamente, com a temperatura mínima subindo um pouco, chegando aos 12°C e a máxima não passando dos 23°C.

Na semana passada, no dia 20, termômetros marcaram mínima de 11,7°C, a menor do ano até então na cidade.