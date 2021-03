Capital paulista terá 17 postos de vacinação em parceria com rede de farmácias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo fez uma parceria com a rede Raia Drogasil para que 17 unidades das farmácias, localizadas em várias regiões da capital, funcionem como postos volantes da vacinação contra a Covid-19. O serviço será prestado gratuitamente pela rede.

A aplicação dos imunizantes começou na segunda-feira (15) e destina-se, inicialmente, a idosos entre 75 e 76 anos. A rede informa que o número de lojas participantes da ação poderá ser ampliado futuramente conforme a necessidade da Prefeitura.

As filiais funcionam como uma extensão das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de cada região, que encaminham as pessoas para vacinação na Drogasil ou na Droga Raia. As doses são aplicadas por agentes das próprias UBSs, entre 8h e 17h.

Toda a operação foi ajustada para garantir o distanciamento social e a segurança ao público. Funcionários das farmácias atuam como voluntários para organizar o fluxo e dar suporte aos clientes e toda a estrutura da farmácia foi colocada à disposição para a vacinação, incluindo as salas de aplicação de injeções.

"Nos sentimos honrados por disponibilizar nossas unidades para a prefeitura, com o intuito de acelerar e ajudar a organizar a imunização da população contra o Covid-19. Esta parceria se insere no nosso propósito de cuidar de perto da saúde e do bem-estar das pessoas, em todos os momentos da vida", afirmou, por meio de nota, Marcílio Pousada, presidente da Raia Drogasil. "Estamos, também, à disposição das demais prefeituras dos mais de 400 municípios onde atuamos, para contribuir gratuitamente para a vacinação contra a covid-19", completou.

Veja a relação das unidades da Raia e Drogasil que integram a parceria:

Avenida Imirim, 2.280, Imirim

Rua Padre Priuli, 38, Vila Prado

Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares, 2.481, Vila Andrade

Rua dos Belga, 67, Bela Vista

Rua Nova York, 528 e 536, Brooklin Paulista

Rua Carneiro da Cunha, 337, 339, 343 e 353, Saúde

Estrada de Itapecerica, 2.801, Loja A, Bairro Jardim Germânia

Avenida Senador Teotônio Vilela, 988, Lt.22, Qd.109, Cidade Dutra

Avenida São Miguel, 2.158, Vila Marieta

Avenida Santa Inês, 926, 936, 942, Mandaqui

Avenida Mutinga, 2.674 e 2.674-A, Jardim Santo Elias

Rua Pirajussara, 480 e 484, Butantã

Rua Joaquim Nabuco, 237

Rua Antonio Macedo Soares, 1.081, Campo Belo

Rua Tenente José Maria Pinto, 284, Campo Grande

Avenida Paranaguá, 1.684 e 1.690, Loja A, Ermelino Matarazzo

Estrada do Lajeado Velho, 748, Loja Térrea, Guaianases