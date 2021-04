Capital paulista tem alta de mortes no trânsito no primeiro trimestre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro trimestre deste ano, a cidade de São Paulo registrou 203 mortes por acidentes de trânsito, número 6,3% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 191 óbitos. Por outro lado, em todo o estado houve uma queda de 5,8% (de 1.180 para 1.111).

Os dados são do Infosiga, sistema do governo do estado, gestão João Doria (PSDB), gerenciado pelo programa Respeito à Vida e Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

Somente no mês de março, foi registrado um total de 381 mortes por acidentes no trânsito no estado, número 13,2% inferior ao registrado no mesmo mês de 2020, quando 439 pessoas perderam sua vida por esse motivo.

Embora tenha registrado queda de 24,4% no número de casos, os motociclistas ainda são as maiores vítimas fatais do trânsito no estado. Só em março, 127 morreram, média superior a 4 por dia. Os dados do Infosiga também indicam uma queda acentuada no número de pedestres mortos por acidentes de trânsito. Foram 88 em março, número 27,9% inferior ao registrado no mesmo mês de 2020, com 122 casos.

Por outro lado, a quantidade de condutores de automóveis mortos apresentou elevação de 3,4%, bem como a de ciclistas mortos, que teve alta de 11,8% (de 34 pulou para 38). Só na capital, a quantidade de ciclistas mortos dobrou, passando de 3 em março de 2020 para 6 no mês passado.

Os dados indicam redução de acidentes em todo o estado. Entretanto, essa retração foi maior no estado (-6,4%) e na região metropolitana (-8%) se comparado com a capital, que registrou diminuição de 4%.

Por outro lado, a quantidade de mortes por acidentes de trânsito em março último na capital foi 22% menor do que no ano passado (passou de 87 para 68), dez pontos percentuais acima da média da região metropolitana, que teve redução de 12%.