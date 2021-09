Capital paulista registra a tarde mais quente do inverno neste ano

Na sexta-feira (10), a máxima cai ainda mais. A presença do sistema frontal ao largo do litoral paulista mantém o tempo fechado e instável. Com isso, existe potencial para chuvas intermitentes de intensidade fraca a moderada. A umidade do ar melhora e deve ficar acima de 60%. O dia poderá ter mínima de 18°C e a máxima de 23°C.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulistano encarou nesta quarta-feira (28) a tarde mais quente do inverno na cidade de São Paulo neste ano. Por volta das 15h, os termômetros apontavam média de 33,7°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo. Anteriormente, a tarde mais quente havia sido no dia 24 de agosto, quando foi registrada média de 31,9°C.

