Capital paulista registra queda de até 90% nos casos de infecção hospitalar em 14 anos

Segundo a pasta, os casos de infecção primária da corrente sanguínea caíram, em média, 90,4%. Os de infecção do trato urinário associada ao uso de cateter vesical de demora, 74,6%, e os de pneumonia associada a ventilação mecânica apresentaram queda de 63,1%, em 126 hospitais públicos e privados com UTI adulto localizados na capital.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de casos de infecção hospitalar na da capital paulista caiu 90,4% em 14 anos. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde e dizem respeito ao período entre 2005 e 2019 —levantamento mais recente. Os dados consideram hospitais públicos e privados com UTI para adultos na cidade de São Paulo.

