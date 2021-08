Capital paulista reduz para 30 dias o intervalo para a 2ª dose contra a Covid na xepa

Podem se inscrever na lista da xepa as pessoas que moram, estudam ou trabalham na região da unidade de saúde. Para isso, é necessário apresentar comprovante de residência de que mora perto do posto de vacinação.

O prazo de espera para a xepa, agora reduzido pela metade, vale para as vacinas da AstraZeneca e Pfizer. Com relação à Coronavac, o tempo mínimo de antecipação para o reforço permanece em 15 dias, ainda de acordo com a prefeitura.

