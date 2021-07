Capital paulista prevê vacinar 740 mil pessoas nesta semana

Estrada do M'Boi Mirim, 5.203 (Jardim Ângela), Edifício Garagem (Ao lado do terminal Jardim Ângela)

"Se não houver no próprio nome de quem vai ser vacinado, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil, como Registro Geral, certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável", afirma a secretaria.

Cerca de 600 postos de vacinação estarão abertos na cidade, com horários que vão das 7h às 19h, em 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), pontos de drive-thru -em que não é preciso descer do carro-, farmácias e megapostos para pedestres, além de estações de metrô, da CPTM e terminais da EMTU (empresa municipal de transporte urbano).

Nesta segunda-feira (19) podem ser vacinadas pessoas de 34 anos. A escala diária decrescente por idade termina na próxima sexta-feira (23) com moradores da cidade de São Paulo de 30 anos, conforme disse o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, na última sexta (16) cedo -informação confirmada pela própria pasta mais tarde. No sábado (24) haverá uma repescagem para quem não conseguiu ser vacinado ao longo da semana e para a aplicação da segunda dose.

