Capital paulista passa de 1 milhão de vacinados com a primeira dose contra a Covid-19

Nesta segunda-feira (22), a prefeitura municipal segue com a imunização de idosos com idade entre 72 a 74 anos, grupo estimado em 200 mil pessoas.

Somente neste sábado foram aplicadas 32.253 doses da vacina na capital paulista. Foram 30.445 aplicações da primeira dose e 1.808 da segunda dose. Somente nos drive-thrus, foram aplicadas 4.417 doses. O drive-thru do Shopping Anália Franco (zona leste) foi o mais movimentado, com 667 doses distribuídas, afirma a prefeitura tucana.

De acordo com a pasta, até o momento, 1.022.861 pessoas receberam a primeira dose. Destas, 338.930 também já receberam a segunda dose. Isso dá 11,46% da população da capital com mais de 20 anos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo alcançou a marca de 1 milhão de vacinados com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 neste sábado (20). O balanço foi divulgado na noite deste domingo (21) pela prefeitura gestão Bruno Covas (PSDB).

