Capital paulista entra em estado de atenção para alagamentos

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura mínima na capital ficou entre 14ºC e 18ºC, com previsão de pancadas de chuva durante todo o dia. O órgão do governo federal também prevê chuva na cidade para terça (19) e quarta (20).

No sábado (16), houve um desabamento em Paraisópolis (zona sul). Um homem morreu no acidente.

