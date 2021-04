Capital paulista e cinco cidades do ABC vão manter feriado de Tiradentes nesta quarta (21)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital paulista e mais cinco cidades do ABC --São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires-- irão manter o feriado de Tiradentes, que será celebrado nesta quarta-feira (21). Entretanto, em Santo André e Rio Grande da Serra não haverá feriado, pois eles foram antecipados nessas cidades no mês passado.

A dúvida sobre se o feriado está valendo ocorre pelo fato de as sete cidades do ABC, além da capital paulista, terem antecipado em março alguns feriados, criando os chamados feriadões, com o intuito de diminuir a circulação de pessoas nas ruas e, consequentemente, as infecções, mortes e internações decorrentes do novo coronavírus.

Na cidade de São Paulo, por exemplo, a ideia foi juntar os feriados antecipados a dois fins de semana, além da Páscoa, criando dez dias de vacância no município.

Os cinco feriados antecipados foram o de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra de 2021 e os feriados do aniversário de São Paulo, de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra de 2022. O dia 2 de abril, feriado de Sexta-Feira Santa, fechou o pacotão de folgas. A antecipação de feriados também aconteceu no ano passado.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB), a expectativa para este ano era a de que o índice de isolamento passasse dos 60%, que não foi alcançado durante o feriadão, ocorrido entre 22 de março a 2 de abril. O maior registro de isolamento foi de 50%, ocorrido em 28 de março, um domingo, de acordo com monitoramento feito pelo governo estadual, gestão João Doria (PSDB).

Seguindo a capital paulista, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que reúne os sete municípios da região, também decidiu na ocasião antecipar feriados como forma de frear o avanço de infecções e mortes provocadas pela Covid-19.