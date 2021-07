Capital paulista começa a vacinar quem tem 36 anos nesta quinta-feira

Na última segunda-feira (12), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que aguardaria a chegada de novos lotes de vacina para anunciar o cronograma de imunização de pessoas com menos de 37, que estavam recebendo as doses na ocasião.

A prefeitura informa também que o preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) ajuda a economizar o tempo na hora de se imunizar. Não é obrigatório.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo vai vacinar, a partir desta quinta-feira (15), a população com 36 anos. Na sexta (16), será a vez de quem tem 35 anos. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o público estimado é de aproximadamente 304 mil pessoas no total -somadas as duas idades.

