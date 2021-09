Capital paulista começa a usar Pfizer para 2ª dose no lugar de AstraZeneca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo começa a vacinar nesta segunda-feira (13) com imunizante da Pfizer as pessoas que não conseguiram tomar a segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19.

O problema, segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), atinge cerca de 340 mil pessoas, que desde a última quinta-feira (9) não conseguem completar o esquema de imunização, porque há falta da vacina produzida no Brasil pela Fiocruz.

Para retomar a imunização, a Secretaria Municipal da Saúde vai distribuir, na manhã desta segunda, 165 mil doses de vacinas da Pfizer, enviadas pelo governo estadual no sábado (11).

Em nota, a prefeitura disse que na quinta (9) já havia recebido 255 mil doses de Pfizer. Mas elas ainda devem ser usadas para a segunda dose de quem recebeu a primeira da própria marca, que também é a única autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para aplicação em menores de idade. De acordo com o último boletim da secretaria, das 13h de sábado (11), ainda faltam vacinar 222,6 mil adolescentes.

A chamada intercambialidade, ou seja, a primeira dose de uma e a segunda, de outra vacina, será válida para aqueles que deveriam se imunizar pela segunda vez com a AstraZeneca entre 1º e 15 de setembro, conforme definiu a Secretaria Estadual da Saúde na noite da última sexta-feira (10).

O governo João Doria (PSDB) chama a falta de AstraZeneca de "apagão" e acusa o Ministério da Saúde pelo não envio de cerca de 1 milhão de doses ao estado de São Paulo. A pasta federal, do governo Jair Bolsonaro (sem partido), nega.

Como as doses serão apenas distribuídas a partir da manhã desta segunda (23), a secretaria municipal acredita que alguns postos só devem recebam vacinas no meio da tarde.

Por isso, a prefeitura recomenda que as pessoas acompanhem a disponibilidade de segundas doses dos imunizantes por meio da plataforma "De Olho na Fila", serviço criado para mostrar como está a situação dos postos e se há vacinas (e de qual marca) para segunda dose.

A pasta municipal disse que o Ministério da Saúde sinalizou a entrega de um lote de vacina da AstraZeneca para o início desta semana. Mas antes ele terá de passar pelo governo estadual, que fará a distribuição ao município. Questionado, o governo federal não confirmou a informação.

Até sábado, a capital havia aplicado 15.809.080 vacinas contra a Covid-19, sendo 9.996.994 primeiras doses, 5.468.285 segundas doses, 321.883 doses únicas e 21.918 doses adicionais (a terceira, para idosos a partir de 90 anos).

Segundo a prefeitura, a cobertura vacinal para população acima de 18 anos está em 105,1 % para primeira dose ou dose única e 62,7% para segunda dose ou dose única. Em jovens de 12 a 17 anos foram aplicadas 621.471 primeiras doses, com cobertura vacinal de 73,6%.

Retomada Além de São Paulo, ao menos mais cinco estados estão com falta de vacinas da AstraZeneca: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul.

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), que tem um acordo com a biofarmacêutica AstraZeneca para produzir o imunizante no Brasil, afirmou, por meio de nota, que entregas estão previstas para esta semana e serão normalizadas. O número de doses só será divulgado nesta segunda (13), quando o controle de qualidade fizer a liberação.

A fundação afirma ter sofrido atraso na entrega dos lotes mensais do IFA (ingrediente farmacêutico ativo) importado para a fabricação da vacina.

"Com a chegada das remessas mensais de IFA apenas no final de agosto, as próximas entregas foram programadas para esta semana de 13 a 17 de setembro, uma vez que todo o processo, desde a chegada do insumo até a entrega da vacina leva cerca de três semanas, incluindo o período de controle de qualidade das vacinas", diz a Fiocruz em nota.

Onde se vacinar nesta segunda-feira UBSs (Unidades Básicas de Saúde)

Das 7h às 19h

AMA/UBS Integradas

Das 7h às 19h

Centros de saúde

CS Escola Barra Funda Alexandre Vranjac - Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283, Bom Retiro (centro)

Das 7h às 17h

CS Escola Geraldo Souza - Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré (centro)

Das 8h às 17h

CS Escola Samuel Barnsley Pessoa - Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã (zona oeste)

Das 8h às 17h

Postos volantes/farmácias/drive-thrus em UBS

Das 8h às 17h

Megapostos para pedestres Das 8h às 17h

Zona sul

Tribunal de Contas do Município de São Paulo

Av. Professor Ascendino , 1130 Portaria B, Vila Clementino

Centro Empresarial de São Paulo

Av. Maria Coelho Aguiar, 215, acesso pelo Terminal João Dias ou metrô Giovanni Gronchi, Jardim São Luís

Shopping Ibirapuera

Av. Moaci - s/n altura do n°157

Extra Aeroporto

Av. Washington Luiz , 5.859. acesso pela rua Brás de Arzão, em frente ao número 161

Petz Teotônio Vilela

Av. Senador Teotônio Vilela, 4482 - Vila São José

Shopping Campo Limpo

Estrada do Campo Limpo, 459 andar térreo -Vila Prel

Ceu Parelheiros

R. José Pedro de Borba, 20 - entrada pelo portão 3

Buffet Colonial

Av. Indianópolis, 300, Indianópolis

FMU Santo Amaro

Av. Santo Amaro, 1239 - Vila Nova Conceição

Mega Posto Centro Cultural Grajaú

R. Professor Oscar Barreto Filho, 252 - Parque América/SP

Unisa Santo Amaro

Rua Isabel Schmidt, 349 - Santo Amaro

Zona leste

Shopping Aricanduva

Av. Aricanduva, 5.555, estacionamento Auto Shopping acesso pelo Portão P4, Aricanduva

Catedral de São Miguel Arcanjo

Praça Aleixo Mafra, 11 - São Miguel Paulista

Sesi AE Carvalho

R. Deodato Saraiva da Silva, 110, Arthur Alvim

Zona oeste

Clube Hebraica

R. Ibiapinópolis, 781, Pinheiros

Club Athletico Paulistano

R. Honduras, 1.400, Jardim América

Shopping Raposo Tavares

Rodovia Raposo Tavares, km 14,5

Allianz Parque

Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

Centro

Galeria Prestes Maia

Praça do Patriarca, 2 - Sé

Zona norte

Lar Center

Av. Otto Baumgart, 500 em frente à Fast Shop

Mega drive-thrus Das 8h às 17h

Zona leste

Neo Química Arena

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4,

Igreja Boas Novas

R. Marechal Mallet, 535, Vila Prudente

Shopping Aricanduva

Av. Aricanduva, 5.555, estacionamento Auto Shopping acesso Pelo Portão P4, Aricanduva

Shopping Anália Franco

Av. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé

Subprefeitura de Itaim Paulista

Av. Marechal Tito, 3.012, Itaim Paulista

Zona norte

Centro de Exposições do Anhembi

R. Olavo Fontoura, Portão 38, Santana

Mega Vila Maria

R. Gastão Madeira, 226, Vila Maria Alta

Cantareira Norte Shopping

Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11001 Jardim Pirituba

Zona sul

Autódromo de Interlagos

R. Jacinto Júlio, altura do nº 589, portão 9, entrada KRF, Interlagos

Hospital Dom Alvarenga

Av. Nazaré, 1.361, Ipiranga

Shopping Interlagos

Av. Interlagos, 2.255, estacionamento subsolo, portão 5, Interlagos

Subprefeitura De M'boi Mirim

Av. Guarapiranga, 1.695, Parque Alves de Lima

Shopping Campo Limpo

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel

Novartis Biociências S/A

Professor Vicente Rao, 90, Santo Amaro

Shopping Jardim Sul

R. Nelson Gama de Oliveira, s/n, em frente ao nº 439 Vila Andrade

Zona oeste

Memorial da América Latina

R. Tagipuru, 500 (referência portão 2), Barra Funda

Clube Paineiras Morumbi

Av. Doutor Alberto Penteado, 605

Parque Villa-Lobos

Av. Professor Fonseca Rodrigues, 1.025, portão 3, Alto de Pinheiros

Clube Atlético Monte Líbano

R. do Gama, 261, Jardim Luzitania

Club Athletico Paulistano

R. Honduras, 1.400, Jardim América