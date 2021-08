Capitais ainda vacinam adultos com mais de 30 anos contra a Covid

RIO DE JANEIRO, RJ, CURITIBA, PR, PORTO ALEGRE, RS, BELO HORIZONTE, MG, E RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Enquanto estados organizam eventos como a Virada da Vacina para imunizar pessoas com mais de 18 anos, caso de São Paulo no último fim de semana, capitais como Teresina e Cuiabá ainda atendem apenas o público com mais de 30 anos.

Outras seis capitais estão na situação oposta e já deram início a vacinação dos adolescentes.

Teresina é uma das capitais que ainda tem como público-alvo pessoas acima dos 30 anos, tendo aberto nesta segunda (16) o agendamento online para a faixa dos 32 a 37 anos. A capital do Piauí elencou uma lista ampla de categorias prioritárias em paralelo, o que pode ter atrasado a campanha por faixa etária.

Entre esses grupos imunizados primeiro estão, por exemplo: garçons, cozinheiros, atendentes de panificadoras, caixas de supermercados, bancários, músicos, profissionais da imprensa e taxistas ou mototaxistas, além de trabalhadores da indústria e da construção civil.

A Prefeitura de Cuiabá iniciou nesta segunda a vacinação contra Covid-19 para a população de 30 a 34 anos. A Secretaria Municipal de Saúde afirma, no entanto, que moradores da cidade nessa faixa etária já vinham sendo imunizados com doses de pessoas mais velhas que não compareceram aos postos para receber a vacina.

A pasta afirma ser contra comparações do andamento da vacinação entre as cidades.

"A Secretaria Municipal de Saúde destaca que comparar capitais com populações diferentes e até com algumas capitais que receberam doses extras do Ministério da Saúde não contribui com a campanha de imunização e não é de responsabilidade do município, que é responsável apenas pela aplicação das vacinas, sendo o Ministério da Saúde quem as distribui", diz a pasta, em nota.

A prefeitura afirma ainda que em Cuiabá a vacinação de uma faixa etária só é iniciada após a conclusão da imunização do grupo anterior.

Entre as capitais mais populosas, Belo Horizonte ainda segue próxima da faixa dos 30 anos. Nesta terça (17), passa a imunizar pessoas com mais de 28 anos.

No Rio de Janeiro, a imunização para os que têm mais de 18 anos deve começar no dia 20 de agosto. Nesta terça, estão sendo contemplados pessoas com 21 anos ou mais.

Fortaleza atenderá nesta terça pessoas com 18 anos ou mais, mas só quem tiver agendado.

ADOLESCENTES

No outro extremo, seis capitais já atendem adolescentes.

Primeira capital brasileira a vacinar toda a população adulta, São Luís abriu a vacinação para adolescentes ainda no dia 13 de julho. No início de agosto, a capital do Maranhão ampliou a imunização para adolescentes sem comorbidades a partir de 12 anos, a última faixa etária apta a se imunizar contra o coronavírus, aponta a prefeitura.

Com uma população estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 1,1 milhão de pessoas, até este domingo (15), a capital havia aplicado 1.016.942 doses da vacina, sendo 764.983 só de primeira dose. Até quarta, a capital maranhense está com mais uma chamada aberta para a população a partir de 18 anos que ainda não se vacinou.

Em Rio Branco, capital do Acre, a vacinação para adolescentes de 17 anos foi iniciada no dia 5 de agosto. Na época, segundo dados divulgados pela prefeitura, a estimativa era de que 71% da população adulta da capital já havia recebido a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, o equivalente a 198 mil pessoas.

Desde o dia 12 de agosto, a vacinação foi ampliada para adolescentes a partir de 12 anos, acompanhados dos pais ou responsáveis. Nesta segunda, a capital seguia com calendário para essa faixa etária. A prefeitura estima que a capital tenha cerca de 45 mil pessoas na faixa entre 12 e 17 anos.

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta segunda a vacinação de adolescentes com 15 anos ou mais. Para serem imunizados, eles devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis e ambos devem apresentar documentos comprobatórios de vínculo familiar.

Quase 63% dos moradores de Campo Grande já receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e cerca de 40% já completaram a imunização.

O estado de Mato Grosso do Sul está em primeiro lugar do país em taxa de vacinação, com quase 38% da população com o esquema completo de doses.

Em Boa Vista, a vacinação de adolescentes de 17 anos, com ou sem comorbidades, teve início nesta segunda. A previsão da prefeitura é de que crianças de 12 anos sejam vacinadas nos dias 27 e 28 de agosto.

Em Macapá, começou nesta segunda a vacinação de adolescentes de 16 e 17 anos que tenham comorbidades, sejam autistas ou tenham síndrome de down. Na terça, serão imunizadas as crianças de 12 a 15 anos, também com comorbidades.

Manaus começou a vacinar jovens de 12 a 17 anos com comorbidade na sexta-feira (13). Já no sábado (14), a prefeitura vacinou em 50 pontos as pessoas dessa faixa etária que não têm doenças preexistentes.

Por causa da alta demanda pelos imunizantes, a aplicação da primeira dose precisou ser interrompida. No fim de semana, mais de 87 mil pessoas se vacinaram. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é retomar a vacinação na terça.