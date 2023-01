Capes deve passar por pente-fino e ter medidas de Bolsonaro revertidas

Também haverá exame sobre os critérios para que cursos de mestrado possam funcionar em regime híbrido, com aulas on-line. A avaliação é que os parâmetros permitiram que as instituições de ensino tenham total liberdade para definir este modelo, sem compromisso com a qualidade.

Um dos alvos deve ser o Qualis, sistema que atribui pesos às publicações científicas, e que teve a métrica modificada no final do governo passado. Artigos em prestigiosas revistas internacionais foram nivelados a veículos regionais de menor impacto.

