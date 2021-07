Cantora indonésia assiste pornografia com os filhos para "educá-los"

A cantora indonésia Wahyu Setyaning Budi, conhecida como Yuni Shara, disse durante uma entrevista que assiste filmes pornográficos com os filhos “para educá-los”.

Em entrevista publicada no Youtube, Yuni, 49 anos, disse que é “quase impossível” não assistir pornografia agora, e os pais não devem se opor a essa atitude dos filhos. No caso específico dessa família, a mãe disse que os filhos “também têm a mente aberta”, mas também admitiu que ela pode ter ido longe demais.

Essa ideia surgiu quando Yuni perguntou a seus filhos se eles gostariam de assistir a um filme com ela. As crianças responderam imediatamente que não. No entanto, como a CNN revelou, isso aconteceu, e Yuni afirmou que era "educá-los".

Youni sugeriu que “quando você vir uma criança assistindo pornografia, não importa o quão assustado você esteja, você não deve ficar com raiva, porque então a criança fará de novo, mas em segredo". A mulher advertiu ainda: “Por meio do diálogo, os pais podem fornecer educação sexual com base na ciência, em vez da pornografia”.