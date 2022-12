Cansado de pavê? Confira opções de sobremesas para o Natal

Pudim, brownie, pavê e mousse estão entre as receitas mais presentes nas ceias dos brasileiros. Separamos uma seleção deliciosa para inovar na sobremesa de natal e sair do óbvio. As opções são refrescantes, simples e saborosas, confira:

Bombom de travessa

Ingredientes:

250 g de chocolate ao leite

250 g de chocolate meio amargo

2 latas de leite condensado

2 latas de creme de leite

2 colheres de margarina

2 caixas de morango

Preparo: Derrame as latas de leite condensado em uma panela com a manteiga e faça uma massa como um brigadeiro mole. Coloque em uma travessa com os morangos cortados ao meio e reserve. Para cobertura, rale o chocolate ao leite e o meio amargo e misture ao creme de leite. Coloque no micro-ondas durante 1 minuto. Retire e mexa. Coloque de novo no micro-ondas por mais 1 minuto. Despeje a cobertura por cima dos morangos e leve à geladeira coberta por papel-filme.

Petit gateau

Ingredientes:

200 g de chocolate meio amargo

2 colheres de manteiga sem sal

1/4 xícara (chá) de açúcar

2 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo

2 ovos inteiros (tire a pele da gema)

2 gemas

Preparo: Em banho-maria, derreta a manteiga e o chocolate. Bata os ovos com açúcar na batedeira, até ficar bem claro. Acrescente chocolate derretido e a farinha de trigo. Unte as formas com manteiga e farinha de trigo e despeje a massa. Preaqueça o forno e leve para assar de 6 a 10 minutos em fogo alto até os bolinhos crescerem, mas o meio deve ficar molinho. Não esqueça de desenformar ainda quente. Sirva acompanhado com sorvete de creme.

Pudim de sorvete

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

2 latas de leite líquido (use a lata do leite condensado para medir)

5 colheres de sopa de açúcar

4 ovos

Preparo: Em uma panela, misture o leite condensado, o leite e as gemas. Leve ao fogo sem levantar fervura. Quando esfriar, acrescente o creme de leite sem o soro, reserve. Bata as claras com o açúcar, na batedeira, em ponto de suspiro. Acrescente esse suspiro no creme reservado. Coloque em forma para pudim untada com uma calda de chocolate de sua preferência. Leve ao freezer por 6 horas ou mais dependendo do seu freezer, retire e espere uns minutinhos para desenformar. Se quiser, acrescente mais calda, sirva a seguir.