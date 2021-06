Candidatos que não fizeram provas por medo de Covid não terão isenção no Enem

Pessoas que tiveram a isenção do pagamento e não fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por medo da contaminação da Covid-19, irão perder, a princípio, a isenção em 2021.

Segundo o G1, os inscritos tinham a opção de explicar a motivação para não ter participado, no entanto, foram aceitos apenas motivos como acidente, emergência médica, assaltos e morte na família, e todas as respostas deveriam estar acompanhadas de documentos anexados, como atestados ou boletins de ocorrência.

Medo de contaminação pelo vírus mortal não estava entre as opções no preenchimento do formulário de justificativa de ausência.

Ainda segundo o site, a Defensoria Pública da União ingressou com uma ação para tentar reverter a regra, mas ainda não recebeu resposta Governo Federal.