Candidatos prejudicados por locais de prova distantes poderão fazer Enem em dezembro

Os problemas com os locais de provas do Enem ganharam contornos políticos na última semana. Um deputado apresentou requerimento para convocar o ministro da Educação, Camilo Santana, para explicar a situação na Câmara (a previsão é que o requerimento seja apreciado nesta terça).

O órgão insistiu que tem cobrado normalização da situação do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), instituição vencedora da licitação para a aplicação do exame.

O Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação), informava desde a semana passada que trabalhava com a questão, embora tivesse divulgado quantos eram os atingidos. Os 50 mil prejudicados representam 1% dos inscritos, ressaltou o Inep em nota --3,9 milhões são esperados para as provas neste ano.

O edital do Enem garante que os participantes façam a prova a no máximo 30 km de distância de suas residências. Estudantes relataram, logo após a divulgação dos locais de prova, distâncias de mais de 40 km.

Aqueles inscritos prejudicados e que estejam interessados em fazer o Enem em dezembro deverão submeter seus pedidos para a análise. Esse comunicado deve ser feito na página do participante, onde haverá uma aba específica para isso. O sistema receberá as informações no período de 13 a 17 de novembro.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo Lula (PT) confirmou que cerca de 50 mil inscritos no Enem 2023 foram alocados em locais distantes das suas casas e terão a oportunidade de fazer as provas em outra data. Após a divulgação dos locais de prova, acumularam reclamações de estudantes.

