Candidatos do Prouni 2023 reclamam de demora na divulgação do resultado

A preocupação aumenta porque quem não consegue a bolsa integral no Prouni tem até sexta (10) para optar por financiamento da graduação em uma instituição privada por meio do Fies.

O acesso à página de resultados é feito em portal do MEC que também reúne informações e resultados do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Procurado para responder sobre as queixas, o ministério não respondeu até a publicação desta reportagem.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidatos a bolsas do Prouni (Programa Universidade para Todos) reclamam desde a madrugada desta terça-feira (7) da falta de informações sobre o resultado do programa. Ainda não há definição de horário para que o MEC publique os resultados para o primeiro semestre de 2023, previstos para esta terça.

