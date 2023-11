Candidato faz Enem em Brasília a 58 km de casa

"Cheguei cedo pra já entrar no clima de concentração, gosto de ter certeza do tempo porque às vezes acontece imprevistos", disse ele, que quer uma vaga em artes cênicas na UnB.

Luis Fellype não se abalou com o trajeto. Sua preocupação, agora, é com a redação

O estudante Luiz Fellype da Silva Nogueira Lopes, 19, preferiu fazer a prova mesmo sendo colocado a 58 km de casa. Ele mora em Planaltina (GO) e foi inscrito no Ceub, na Asa Norte de Brasília.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Às 12h em ponto o portão do UniCeub, em Brasília, foi aberto para o primeiro dia do Enem, neste domingo (5). São esperados 3,9 milhões de inscritos.

