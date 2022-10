Candidato do PT e estudante trocam socos durante discussão na UFRJ

Em publicação nas redes sociais, Diniz disse que o agressor "tem histórico de violência, racismo e disseminação do nazismo dentro do ambiente da universidade", e que irá tomar medidas legais contra ele. "Não podemos tolerar que episódios de violência política e física continuem acontecendo no nosso país", escreveu.

O candidato é o homem que aparece sentado no começo do vídeo, e Garcia Castro, o que usa jaqueta marrom. O caso teria acontecido na última quinta-feira (29).

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O candidato a deputado federal Wesley Diniz (PT) se envolveu em uma briga durante uma assembleia de estudantes no campus da Praia Vermelha da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Em vídeo publicado nas redes sociais, Diniz, que também é estudante da instituição, é provocado por outro aluno, identificado pelos presentes como João Pedro Garcia Castro. Após discutirem, os dois trocam socos.

