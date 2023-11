Candidata percorre 33 quilômetros para fazer Enem na cidade de São Paulo

Ela diz ainda que também ouviu sobre a possibilidade do tema tratar sobre questões ligadas a mobilidade urbana. "Se for isso, vou poder escrever sobre minha experiência indo fazer o Enem", brinca a estudante.

No ano passado, ela fez o Enem em meio a um período em que se dedicava ao trabalho de conclusão do ensino médico técnico. Por isso, não conseguiu estudar tanto para a prova.

Por isso, a opção mais viável foi de metrô --neste domingo, o governo estadual e Prefeitura de São Paulo assinaram um decreto para garantir a gratuidade do transporte público para que todos os candidatos do Enem conseguissem chegar ao local de aplicação de prova.

Mesmo com essa possibilidade, Sofia preferiu fazer a prova neste domingo (5). Ela, que trabalha como assistente de marketing, ficou apreensiva de ter problema no trabalho se remarcasse a prova.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando Sofia Martin, 18, candidata do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), foi procurar o local da sua prova tomou um susto.

