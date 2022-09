Câncer de pele que atinge mais negros não pode ser prevenido com filtro solar

Além de usar o produto e apostar em barreiras físicas como chapéus, bonés e roupas compridas, Conceição afirma que pessoas que se expõe ao sol com frequência devem redobrar a atenção com a própria pele e procurar acompanhamento médico caso observem manchas pelo corpo.

De acordo com a dermatologista Katleen Conceição, chefe do Ambulatório de Pele Negra da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, o que causa esse sentimento é a proteção natural proporcionada pela melanina.

Deusmira Rodrigues, 64, não imaginou que a pinta que tinha no calcanhar pudesse ser um melanoma. "Ela estava ali há anos e nunca me incomodou". Até que a mancha começou a mudar de formato, crescer e acumular sangue. Rodrigues, então, foi ao médico.

Ao ver uma mancha preta sob a unha do dedão do pé, o jamaicano pensou que era uma lesão causada pelo futebol, não por um tipo agressivo de câncer muito mais comum em afrodescendentes. Como há pouca atenção voltada para esse tipo da doença, a principal ferramenta para que ela não se espalhe é prejudicada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar." Era assim que começava a música em que Pedro Bial enfileirava conselhos para viver bem. "Os benefícios a longo prazo do uso de filtro solar estão provados e comprovados pela ciência", dizia a letra. E é verdade. Além de evitar o envelhecimento da pele, o protetor é recomendado por dermatologistas na prevenção do câncer de pele - mas nem todos os tipos da doença podem ser prevenidos dessa forma.

