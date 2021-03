Campinas (SP) faz megaoperação na primeira noite sob toque de recolher

A medida atingirá cerca de 2,5 mil funcionários concursados que atuam no Hospital Municipal Mário Gatti, no Hospital Ouro Verde e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Outra frente atuou no distrito do Ouro Verde, local onde tem havido grande concentração de festas clandestinas durante o fim de semana.

A reportagem percorreu alguns pontos do bairro boêmio, mas não encontrou locais que descumpriam as medidas.

Caso a multa seja aplicada, será solicitado o CPF do morador, e uma punição administrativa será registrada em um sistema específico criado pela prefeitura. Em flagrantes de festas clandestinas, a multa, de aproximadamente R$ 3,5 mil, será aplicada ao organizador do evento.

A entrada em vigor da medida -anunciada na última terça-feira (16) pelo prefeito Dário Saadi (Republicanos) como meio de conter o avanço da Covid-19- coincidiu com o recorde de mortes em 24 horas na cidade: foram 30, somando o total de 2.095. O recorde anterior era de 14 de julho de 2020, com 26 óbitos.

