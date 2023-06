Campinas faz 'censo' e quer castrar capivaras em ação contra febre maculosa

Já foi realizado um inventário no Parque Portugal (48 capivaras) e Lago do Café (28 capivaras), ambos no bairro Taquaral. A ação foi feita em parceria com a universidade PUC de Campinas.

A esterilização de capivaras é uma tentativa de diminuir o risco de transmissão da febre maculosa. As capivaras são um dos principais hospedeiros do carrapato-estrela, que transmite a doença.

