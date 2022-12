Campanha vai distribuir 2.000 refeições para moradores de rua na Sé, em SP, no Natal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Prerrogativas, formado por advogados e juristas, e a campanha "Gente é Pra Brilhar, Não Para Morrer de Fome" vão oferecer uma ceia no sábado (24), véspera de Natal, para a população de rua de São Paulo.

Serão servidas refeições para cerca de 2.000 pessoas na Sé, região central da capital paulista. O menu, com bebida e pães, inclui salada de repolho, farofa com bacon e calabresa, mandioca cozida com manteiga de garrafa e pernil assado.

Para a sobremesa haverá cuscuz de tapioca com coco queimado, panetone e frutas. O preparo dos alimentos ficará a cargo dos chamados cozinheiros solidários. A coordenação é da chef e ativista Simone Gomes.

O advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, conta que o grupo preferiu não realizar festa de fim de ano e concentrar esforços para arrecadar recursos para ações sociais.

O coletivo, por exemplo, conseguiu arrecadar mais de R$ 400 mil em doações para o movimento dos catadores, que recebeu na última semana a visita do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Prerogativas é uma das principais vozes críticas da Operação Lava Jato e também tem uma relação próxima com Lula. O grupo se transformou em um dos interlocutores do político e organizou, por exemplo, o jantar no restaurante A Figueira Rubaiyat, em que Geraldo Alckmin (PSB) apareceu pela primeira vez ao lado do petista.

A campanha "Gente é Pra Brilhar, Não Para Morrer de Fome" foi criada em 2020 e é composta pelo Movimento Nacional de População de Rua, pelo Movimento Estadual da População de Rua, pelo Movimento em Defesa das População de Rua, pelo Movimento dos Catadores e pelo MST.