Campanha Vá de Lenço estimula prevenção do câncer e homenageia pacientes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Dia Mundial do Câncer (4), a Abrale – Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia lança a campanha "Vá de Lenço" para alertar sobre a importância da adoção de hábitos saudáveis para a prevenção da doença. Em sua sétima edição, também homenageia pacientes oncológicos em tratamento e aqueles que estão em remissão ou curados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.