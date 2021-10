Caminhoneiro atropela motociclista, dá tiro em policial e acaba preso na zona oeste de SP

Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), policiais civis realizavam patrulhamento pela região quando foram informados de que um homem dirigia um caminhão em alta velocidade pela avenida Francisco Morato. Os policiais iniciaram as buscas e encontraram o motorista, que, segundo o boletim de ocorrência, não obedeceu a ordem para parar e tentou fugir. Ainda segundo a SSP, os agentes atiraram nos pneus do caminhão, para que ele não pudesse prosseguir. Neste momento, o motorista abriu a porta do caminhão, segundo o relato dos policiais, e atirou nos agentes, acertando o de 60 anos. Segundo a pasta, o policial foi levado ao Hospital Albert Einstein, onde foi medicado e liberado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia prendeu um homem de 31 anos, na tarde desta terça-feira (5), após ele atropelar um motociclista e atirar contra um policial civil de 60 anos, no bairro do Butantã, na zona oeste da capital paulista. O suspeito também foi baleado e levado ao Hospital das Clínicas. Seu estado de saúde não foi informado até a publicação desta reportagem.

