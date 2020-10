Câmeras registram quatro assaltos em meia hora no Morumbi, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Suspeitos em uma moto e em um carro aparecem, em imagens de câmeras de monitoramento, roubando pessoas que passavam por uma rua, em quatro momentos diferentes, no início da manhã deste domingo (25), no Morumbi (zona oeste da capital paulista). Ninguém havia sido preso até a publicação desta reportagem.

O primeiro crime ocorre às 5h19, quando quatro jovens que caminham pela rua são abordados por dois homens em uma moto. O garupa desce do veículo e, de acordo com o registro, agride uma das vítimas, duas vezes, com o que parece ser uma arma de fogo. Os criminosos fogem em seguida. Não é possível ver se algum objeto foi roubado.

Seis minutos depois, às 5h25, um casal que estava entre os quatro jovens aparece nas imagens das câmeras sendo abordados por outros ladrões, que desembarcam de um carro preto, alguns metros adiante do primeiro ponto em que a vítimas já haviam sido roubadas. É possível ver o rapaz correndo após esta segunda abordagem criminosa.

Às 5h44, um grupo aparentemente volta de uma festa, caminhando no meio da rua. Três minutos depois, são abordados por dois homens, que descem do mesmo carro envolvido no assalto minutos antes. Segundo as imagens, um dos criminosos aparenta estar armado. Todo o grupo de jovens é assaltado.

Antes de fugir, os criminosos manobram o carro, expondo a placa do veículo, que de acordo com o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), é de Belo Horizonte (MG).

Da mesma forma que esta entidade de moradores, a Sociedade Amigos do Cidade Jardim, também na região do Morumbi, investe desde 2017 na compra de câmeras, com o intuito de monitorar o bairro e, consequentemente, inibir crimes.

Solange Melendez, diretora executiva da sociedade, explicou que 28 câmeras monitoram pontos estratégicos, como esquinas de acesso ao bairro. Eles usam na região o conceito de vizinhança solidária. "Temos aplicativos que nos ajudam a ter acesso à câmeras. Cada uma delas consegue gravar em um raio entre 100 e 200 metros", explicou Solange.

Ela afirmou que, após a instalação dos equipamentos de monitoramento, a sensação de segurança aumentou. "Saber que a rua é monitorada, muda tudo."

Resposta A SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), afirmou que a Polícia Civil apura os crimes mencionados nesta reportagem, além de analisar as imagens captadas pelas câmeras de monitoramento.

Entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados 1.809 assaltos na região, monitorada pelo 89º DP (Portal do Morumbi) e 34º DP (Vila Sonia), representando mais de seis casos diários. No mesmo período do ano passado, foram 2081 roubos em geral, uma queda de 13%.

"O policiamento na região citada será reorientado com base na análise dos índices criminais", diz trecho de nota da pasta.

A SSP reforça ainda para que vítimas registrem boletins de ocorrência, sobre crimes sofridos, "para que sejam investigados."