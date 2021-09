Câmara técnica da Saúde fala em renúncia coletiva caso Queiroga não recue na suspensão de vacinação em adolescentes

A perfomance de Queiroga ao longo do episódio foi descrita como desastrosa. O ministério foi criticado por suspender a vacinação devido ao óbito de uma adolescente que, ao que tudo indica, não teve qualquer relação com a imunização, por surpreender a câmara técnica com a publicação da nota sobre o tema, e por gerar mensagens equivocadas à população em relação à eficácia da vacinação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em reunião nesta sexta-feira (17), membros da câmara técnica do Plano Nacional de Imunizações exigiram mudança de posição e retratação do Ministério da Saúde em relação à suspensão da vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos contra o novo coronavírus.

