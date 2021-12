Câmara do DF autoriza acesso de pets, e deputado leva cachorro ao plenário

A queima de fogos com barulho incomoda, sobretudo, os pets. As explosões podem provocar medo e desorientação em cães e gatos, que têm audição sensível.

Segundo proposta do deputado Daniel Donizet (PL), votada em dois turnos, fica permitida a entrada de pets com peso máximo de 12 quilos. São vetados aqueles que por "ferocidade, peçonha ou saúde" provoque desconforto ou comprometa a segurança do local.

