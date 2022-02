Câmara conclui votação de MP que subsidia casa própria a policiais

Essa subvenção será limitada à disponibilidade orçamentária do programa e vai servir para pagar parte do valor do imóvel e a parcela da tarifa para contratação do financiamento. Em seu relatório anterior, Coronel Tadeu havia estabelecido que a subvenção seria concedida a beneficiários que recebessem até R$ 10 mil. Na versão aprovada nesta quarta, ele retirou esse limite.

O texto cria subsídio para os beneficiários do Habite Seguro, financiado por recursos do fundo.

Os recursos orçamentários para implementação e execução do programa sairão do Fundo Nacional de Segurança Pública.

A MP estipula que o Executivo vai dispor sobre as condições para a participação no programa, prazos para financiamento e limites de recursos orçamentários destinados ao programa, além das faixas de subvenção economica e de remuneração.

A MP, enviada por Bolsonaro ao Congresso em setembro, cria o programa de financiamento imobiliário subsidiado para agentes de segurança pública. No orçamento deste ano, o chefe do Executivo também incluiu verba que pode ser usada para reajustar o salário de policiais.

