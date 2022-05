Câmara aprova urgência de projeto que proíbe alterações na Bíblia

"Nós temos uma preocupação com o que está acontecendo no país, uma preocupação com as injustiças sociais que estão prejudicando a vida das pessoas. Por isso, respeitando a fé de todos, respeitando a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, e principalmente não usando o nome de Deus em vão, nós votamos não à urgência desse projeto enquanto partido", afirmou o deputado Aliel Machado (PV-PR), durante a sessão.

O texto é de autoria do Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) e tem um único artigo. O dispositivo veda "qualquer alteração, edição ou adição aos textos da Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento em seus capítulos ou versículos, sendo garantida a pregação do seu conteúdo em todo território nacional."

