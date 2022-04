Câmara aprova texto-base da MP que dá internet para aluno de escola pública

A deputada Alice Portugal (PC do B-BA) criticou a medida provisória enviada pelo governo. "O presidente Bolsonaro vetou, em triste momento da pandemia, a digitalização das escolas e agora fica claro que é um projeto eleitoreiro, até porque não tem metas, coloca todas as áreas e abre para além da educação, em uma circunstância em que possivelmente não será sequer aplicado na educação."

"Essa MP é basicamente uma maneira de o governo protelar o cumprimento do projeto de conectividade nas escolas. A MP é pouco abrangente, não inclui professores, não é tão ampla", afirmou o deputado Felipe Rigoni (União-ES), um dos autores do texto vetado por Bolsonaro.

A proposta previa que os recursos deveriam ser utilizados para garantir o acesso à internet para alunos e professores durante a pandemia de coronavírus, quando as redes de ensino tiveram que suspender as aulas presenciais em diferentes ocasiões.

A MP também estabelece que o Ministério das Comunicações poderá firmar contratos de gestão com organizações sociais, parcerias com organizações da sociedade civil de interesse público, entre outros instrumentos, para viabilizar o programa.

As fontes de financiamento do programa são as dotações orçamentárias da União, contrapartidas financeiras, físicas ou de serviços, de origem pública ou privada, doações públicas ou privadas e outros recursos vindos de fontes nacionais e internacionais.

O relator do texto, Sidney Leite (PSD-AM), incluiu dispositivos considerados por alguns deputados matéria estranha ao projeto original. Artigos inseridos tratam da regularização de concessionárias de radiodifusão que tenham pedido renovação da concessão, permissão ou autorização. Na avaliação da mesa diretora, no entanto, não seria um "jabuti".

