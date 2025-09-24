   Compartilhe este texto

Câmara aprova MP que permite trocar dívida de hospitais por serviços ao SUS

Por Folha de São Paulo

24/09/2025 18h15 — em
Variedades



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (24) a MP (Medida Provisória) que criou o programa Agora Tem Especialistas, principal aposta do governo Lula (PT) para criar uma marca forte na área da saúde.

O texto altera a legislação para permitir que hospitais e clínicas privadas, além de operadoras de planos de saúde, troquem as suas dívidas com o governo por atendimentos ao SUS. O programa ainda prevê o uso de carretas para atendimentos móveis, medida que o governo quer turbinar com emendas parlamentares.

A MP recebeu 403 votos favoráveis e 6 contrários no plenário da Câmara. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado até sexta-feira (26) para não perder a validade.

A medida foi assinada em maio e reformulou o programa Mais Acesso a Especialistas, que havia sido lançado em 2024 e desagradou o presidente Lula (PT) por não atacar rapidamente as filas da rede pública.

O plano do governo é acelerar os atendimentos e exames necessários para definir diagnósticos de pacientes do SUS, além de promover mutirões para reduzir as filas de cirurgias da rede pública.

O Planalto ainda aposta na medida como vitrine eleitoral para 2026. Lula e Padilha já participaram de eventos de inauguração das ações do programa no Recife (PE), além de Brasília (DF).

A ação é voltada para a assistência especializada nas áreas de oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.

O programa ainda autoriza o ministério a prestar serviços diretamente em estados e municípios, em vez de apenas repassar recursos, o que levanta desconfianças de gestores de saúde e setores da esquerda sobre uma ruptura com pilares do SUS. Em junho, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse à Folha de S.Paulo que a parceria com o setor privado é um debate superado.

A MP ainda infla a AgSUS, órgão criado em 2019 para gerir seleções de médicos com carteira assinada e que se tornou o principal braço para contratações de carretas, profissionais e serviços ao programa. O texto também fez alterações na estrutura do GHC (Grupo Hospitalar Conceição), empresa pública federal que fará contratações para o programa na região Sul.

A MP insere um dispositivo na lei de criação do SUS prevendo que a União, "em situação de urgência em saúde pública" causada pela alta demanda na atenção especializada, pode contratar e prestar serviços nos estados e municípios. Em junho, o ministério assinou portaria declarando esta urgência por causa do "prolongado tempo de espera" para realizar consultas, exames e tratamentos no SUS.

O ministro afirma que irá mobilizar R$ 16 bilhões na ação, sendo que a maior parte da verba já integra o orçamento do ministério. Neste montante, cerca de R$ 4,4 bilhões são de troca de dívidas de empresas de saúde por serviços ao SUS.

Há duas frentes para a troca de dívida. Um dos caminhos é permitir que operadoras de planos de saúde abatam os valores devidos em ressarcimento ao SUS. A segunda forma é com a emissão de créditos para hospitais privados e filantrópicos descontarem os valores faturados nos serviços diretamente nos seus débitos tributários ou das futuras cobranças de impostos.

Uma MP tem vigência imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para não perder a validade.

Em nota técnica, a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara afirma que a MP promove significativa alteração no papel da União no SUS, "transformando-a de indutora e financiadora em executora e contratante direta de serviços de saúde". Diz ainda que o texto pode dificultar o controle dos serviços prestados, pois as mesmas entidades privadas poderão ter contratos com o ministério, para troca de dívida, além de estados e municípios.

"Este mecanismo [de renúncia fiscal por serviço] produz efeitos semelhantes ao gasto público direto, mas à margem do controle orçamentário tradicional", afirma a nota.

Bastidores da Política - Uma 'química 'com cheiro de golpe. Lula não é bobo Bastidores da Política
Uma 'química 'com cheiro de golpe. Lula não é bobo

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


24/09/2025

Arquiteto chinês renomado e documentarista brasileiro morrem em queda de avião em MS

24/09/2025

Justiça bloqueia bens de empresário que matou gari em MG após achar 'contas vazias'

24/09/2025

Creche municipal é invadida por criminosos durante operação na zona norte do Rio

24/09/2025

Três PMs vão a júri popular pelo assassinato de delator do PCC no aeroporto de Guarulhos

24/09/2025

Lula defende punição a país que não cumprir obrigação climática

24/09/2025

Delegado atira contra suspeito perto de delegacia, em Pinheiros

24/09/2025

'Dengue vai dar surpresas', afirma representante da Opas no Brasil

24/09/2025

Ex-PM é condenada a 24 anos de prisão por matar irmã a tiros no RJ

24/09/2025

China promete reduzir CO2 em até 10% e ampliar energia limpa para 30% em nova meta climática

24/09/2025

Governo de SP declara escassez hídrica nas bacias do Alto Tietê e do rio Piracicaba

24/09/2025

Arquiteto chinês morto em acidente de avião visitou parque em São Paulo

24/09/2025

Jovem com autismo é morto com tiros no subúrbio de Salvador

24/09/2025

Florianópolis restringe pontos de entrega de marmitas a pessoas em situação de rua

24/09/2025

Anvisa diz que paracetamol, associado com autismo por Trump, tem histórico de uso seguro

24/09/2025

TCM dá 48 h para prefeitura de SP explicar contrato do Theatro Municipal

24/09/2025

Chefe da Casa Civil diz que governo vai acionar hotéis na Justiça contra preços abusivos na COP30

24/09/2025

Trabalhadores da construção encerram greve em Belém e paralisação não deverá afetar obras da COP30

24/09/2025

Orçamento de universidades federais e agências previsto para 2026 é metade do valor de 2014

24/09/2025

Moradora de prédio em SP agride porteira após portão fechar em seu carro

24/09/2025

Operação contra fraude faz busca e apreensão na Câmara de Guarujá

24/09/2025

Assassinato de Ruy Ferraz teve mais de 60 tiros de fuzil e pistola

24/09/2025

Arquiteto chinês renomado e documentarista brasileiro morrem em queda de avião em MS

24/09/2025

Morto em acidente aéreo em MS produziu documentário sobre tragédia da Chapecoense

24/09/2025

43 mil imóveis seguem sem luz após tempestade na Grande SP

24/09/2025

Obra da COP30 exclui área com alagamentos, e canais dependem de 1/3 dos serviços para conclusão

24/09/2025

Transplante de rim é feito em paciente errado em Natal

24/09/2025

Prefeitura de SP apresenta projeto que atualiza cálculo do valor de imóveis para cobrança de IPTU

24/09/2025

Planeta já tem 7 de 9 limites de manutenção da vida superados pelo aquecimento global

24/09/2025

Brasil dribla Trump e fecha acordo com Califórnia para mercado de carbono e transição energética


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!