Calor no Rio faz trabalhadores buscarem praia na hora do almoço

Nesta quinta, o vendedor de mate chegou à Ipanema e viu a praia com espaços vazios, apesar da previsão do tempo. Motta iniciou a jornada na segunda-feira e não sabe em que dia vai parar.

Também na praia de Ipanema, trabalhadores de uma firma de demolição descansavam sob a sombra de uma palmeira. Alguns tiraram as botas, outros a camisa de mangas longas. Todos reclamavam da dificuldade em trabalhar com equipamentos de proteção em dias de calor. Eles atuam na reforma de um hotel na orla.

Na capital fluminense, a escalada do calor vai resultar em mais de 40ºC no fim de semana, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A pausa no trabalho para ir à praia é uma forma de enfrentar a onda de calor que atinge parte do país nesta semana, a última do inverno -a primavera começa no próximo sábado (23).

