Calor fica abaixo do esperado, mas Cuiabá chega a quase 40ºC; veja previsão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A nova onda de calor que atinge o país elevou as temperaturas nas capitais deste sábado (16), mas os termômetros ficaram abaixo do esperado, segundo mostram dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Ainda assim, os moradores de Cuiabá (MT) enfrentaram um calor que chegou a 39,9ºC durante a tarde, com previsão de 41,5ºC na noite deste sábado.

Apenas quatro capitais ficaram abaixo dos 30ºC neste sábado (16). São elas: Aracaju (SE), Maceió (AL), Manaus (AM) e Rio Branco (AC).

Teresina (PI) foi a segunda capital que mais sofreu hoje com o calor, registrando 35,9ºC. Já em Goiânia, os dados do Inmet aponta a capital com terceira cidade mais quente neste sábado, chegando a 35,8ºC.

Em Porto Alegre (RS), onde havia a previsão de uma das maiores temperaturas no final de semana, registrou 33,7ºC durante a tarde. São Paulo aparece com máxima de 30,5ºC, e o Rio de Janeiro registra 32,1ºC (veja abaixo as temperaturas em todas as capitais).

Altas temperaturas

O calor não deve dá trégua também neste domingo (17). O Inmet aponta Cuiabá com previsão de chegar a 41ºC durante o dia. Já os termômetros em Porto Alegre podem atingir 40ºC amanhã.

Boa Vista (RR) e Campo Grande (MS) empatam na previsão do Inmet com 39ºC cada capital. O Rio de Janeiro pode chegar a 35ºC amanhã, enquanto São Paulo tem previsão de 31ºC.

As temperaturas são causadas por uma nova onda de calor, que aparece em alerta divulgado pelo Inmet na última quinta-feira (14).

Os termômetros devem continuar a registar esse nível de temperatura até amanhã, segundo o comunicado. Esta é a nona onda de calor que atinge o Brasil este ano.

Na segunda-feira (18), com o deslocamento da frente fria, aumento de umidade e a virada dos ventos de sul a sudeste, as temperaturas cairão.

Veja as máximas registradas hoje nas capitais:

- Aracaju: 28,9ºC

- Belo Horizonte: 30,8ºC

- Belém: 34ºC

- Boa Vista: 32,4ºC

- Brasília: 31,9ºC

- Campo Grande: 35,8ºC

- Cuiabá: 39,9ºC

- Curitiba: 32,8ºC

- Florianópolis: 30,7ºC

- Fortaleza: 31,3ºC

- Goiânia: 35,8ºC

- João Pessoa: 31,2ºC

- Macapá: 32,7ºC

- Maceió: 29,7ºC

- Manaus: 26,4ºC

- Natal: 31ºC

- Palmas: 35,7ºC

- Porto Alegre: 33,7ºC

- Porto Velho: 32,6ºC

- Recife: 30ºC

- Rio Branco: 28,2ºC

- Rio de Janeiro: 32,1ºC

- Salvador: 31,3ºC

- São Luís: 32,7ºC

- São Paulo: 30,5ºC

- Teresina: 35,9ºC

- Vitória: 31,2ºC

*Natal e Recife não aparecem no monitoramento do Inmet. As temperaturas dessas capitais foram colhidas no Climatempo.