Calor deve voltar com pancadas de chuva no país; veja a previsão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A semana começa com continuidade dos fenômenos climáticos no país. Após um final de semana com chuva intensa no Nordeste e frio no Sudeste e Sul, o tempo só mudará a partir de terça-feira (8).

Até a quinta-feira (10), as máximas na cidade de São Paulo não devem ultrapassar os 24ºC e as mínimas ficam entre 13ºC e 15ºC. Na sexta (11), porém, a mínima deve ser de 19ºC e a máxima de 27ºC.

Em Belo Horizonte (MG), as mínimas serão de 15ºC a 17ºC e as máximas de 23ºC a 28ºC em toda semana. Em Vitória (ES), as mínimas vão variar de 18ºC a 20ºC e as máximas giram em torno de 24ºC a 28ºC.

No Rio de Janeiro, as pancadas de chuva também estarão presentes ao longo da semana, exceto no domingo (13), que será de praia, com sol intenso, sem previsão de chuva e com termômetros entre os 23ºC e os 30ºC.

CHUVAS

Segundo as previsões do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os temporais que atingiram o Nordeste e parte do Norte no fim de semana devido à formação de um ciclone na costa da Bahia continuarão na região até a terça-feira (8), quando as precipitações voltam para a área Sudeste e Sul.

Nas capitais do Sudeste, apenas São Paulo deve ser poupado das chuvas no meio da semana. Elas se concentrarão na área costeira do estado até a quinta-feira (10), quando voltam em forma de pancadas para a cidade.

SUL

Em Curitiba (PR), os termômetros voltam a subir a partir de quinta-feira (10), quando as mínimas passam de 10ºC para 15ºC e as máximas ficam na casa dos 24ºC. O domingo deve ser o dia mais quente da semana, com máxima de 28ºC.

Em Florianópolis (SC), as mínimas serão de 15ºC e máximas de 20ºC até a quinta-feira (10), quando as máximas passarão para a casa dos 23ºC. Em Porto Alegre (RS), as máximas subirão gradativamente até o próximo fim de semana, com termômetros variando entre 14ºC e 24ºC na segunda-feira (7) e de 24ºC a 32ºC no domingo (13).

NORDESTE

Em Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE) e Salvador (BA), os termômetros terão variação entre 24ºC e 28ºC; em João Pessoa (PA) e Natal (RN), as mínimas ficarão em torno dos 24ºC e as máximas na casa dos 30ºC; São Luís (MA) e Teresina (PI) devem ter mínimas em torno dos 23ºC e máximas de até 36ºC, segundo o Climatempo. Em Fortaleza, ao longo de toda semana os termômetros marcarão mínimas de 24ºC e máximas de 30ºC.

CENTRO-OESTE

No Centro-Oeste, apenas Goiânia (GO) deve ter pancadas de chuva ao longo de toda a semana. A cidade deve ter as menores temperaturas da região, mas ainda tem máximas variando entre 29ºC e 30ºC até o domingo (13). As mínimas na capital ficarão em torno dos 20ºC.

Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS) terão amplitude térmica grande até a terça-feira (8), período em que não deve chover e as mínimas serão de 16ºC e máximas de 32ºC na capital sul-mato-grossense e de 19ºC a 37ºC na capital mato-grossense.

NORTE

No Norte, Belém, Manaus, Porto Velho, Macapá e Palmas apresentarão pancadas de chuva e variação entre 23ºC e 34ºC ao longo da semana. Em Boa Vista, o tempo vai variar entre 24ºC e 32ºC e em Rio Branco, as mínimas giram em torno dos 18ºC no início da semana e as máximas em torno dos 36ºC, com pancadas de chuva todos os dias.