Calor deve chegar a 35º C em SP e só ameniza no fim da semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os termômetros da capital paulista devem ultrapassar a casa dos 30ºC nos próximos dois dias. A temperatura deve diminuir somente no fim da semana.

Para os paulistanos, que já tiveram um feriado do aniversário da cidade com a temperatura elevada, esta quarta-feira (26) promete ser mais quente. A máxima deve chegar a 34ºC e a mínima 21ºC, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, segundo a Climatempo.

Na quinta-feira (27), o calorão continua, com máxima de até 35ºC e chances de chuva à noite. A temperatura deve começar a amenizar somente a partir de sexta e seguir pelo fim de semana, quando haverá uma mudança brusca do clima.

No sábado (29), a máxima será de 24ºC e mínima 19ºC, com muitas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva à noite, que deve se estender por todo o domingo.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de chuva até 31 de janeiro nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.

No Norte, os maiores índices de chuva deverão se concentrar no leste do Pará, norte de Tocantins e centro do Amazonas. Na região Nordeste, no Maranhão, Piauí e no oeste da Bahia.

No Centro-Oeste, a previsão é de acumulados superiores aos 100 mm em áreas de Mato Grosso e no sudoeste de Goiás.

No Sudeste, deverão ocorrer acumulados de chuva próximos aos 100 mm também no centro e sul de São Paulo. Nas demais áreas da região, os acumulados de chuva deverão variar entre 5 e 50 mm.

Haverá também temporais isolados na região Sul. Os acumulados de chuva podem ficar em torno de 80 mm em áreas do Rio Grande do Sul e do norte do Paraná.