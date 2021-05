Caixa Tem bloqueado já pode ser liberado nas lotéricas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beneficiários do auxílio emergencial que estão com a conta do Caixa Tem bloqueada já podem procurar uma casa lotérica para solucionar o problema. Antes, esse serviço só era possível nas agências da Caixa. Nas lotéricas, também será possível realizar a ativação do Caixa Tem, serviço disponível para quem ainda não utilizou o aplicativo.

Para realizar o desbloqueio e o cadastramento da senha, é necessário apresentar documento pessoal com foto, como o RG ou a Carteira Nacional de Habilitação, e levar o celular cadastrado no Caixa Tem.

Logo após o desbloqueio ou a ativação com cadastro da senha do Caixa Tem, o trabalhador poderá sacar o auxílio na própria lotérica, sem a necessidade de gerar código de saque no aplicativo, se o saque da parcela já estiver liberado.

Com objetivo de combater fraudes, a Caixa permite apenas o cadastro de uma conta (um número de CPF) por número de celular e a utilização de até duas contas em um único dispositivo eletrônico. Por isso, beneficiários que utilizam diversos chips de linhas pré-pagas, e acabam com seus CPFs vinculados a diversos números de celular, têm a conta no Caixa Tem bloqueada.

"Talvez esse seja o maior ponto em relação aos bloqueios: nós não permitimos um número grande de números de celular por CPF porque, no ano passado, identificamos isso como a principal fragilidade quanto a potenciais fraudes", disse Pedro Guimarães, presidente da Caixa, em entrevista no dia 6 de abril.

Além das lotéricas, quem está com o aplicativo bloqueado pode ir a uma agência da Caixa, entre 8h e 13h, portando um documento oficial com foto, como o RG ou a Carteira Nacional de Habilitação, e o número do CPF para liberar a conta digital.

A Caixa já fez o depósito da primeira parcela do auxílio emergencial 2021 para todos os beneficiários atualmente elegíveis. Os valores depositados podem ser utilizados imediatamente para pagamento de contas de consumo (água, luz e telefone, por exemplo) e compras pelo Caixa Tem, sejam elas feitas de forma presencial em estabelecimentos cadastrados ou pela internet.

O saque em dinheiro nos caixas eletrônicos, agências bancárias e casas lotéricas é liberado posteriormente, de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Nesta segunda (3), é a vez dos trabalhadores informais nascidos em fevereiro poderem sacar o valor. Clique aqui para ver o calendário de saques.

Saque da conta digital Como a conta digital não tem cartão, o beneficiário precisa usar o aplicativo Caixa Tem para liberar o resgate da grana. O processo é exatamente igual ao do ano passado. Ao acessar o Caixa Tem, é preciso clicar em "saque sem cartão" e digitar o valor desejado. Será informado um código, necessário para retirar o dinheiro no banco.

Com o código, o beneficiário vai a uma lotérica, terminal de autoatendimento da Caixa (caixas eletrônicos) ou nos correspondentes Caixa Aqui e informa o número para efetuar o saque. Segundo a Caixa, o beneficiário também pode comparecer em uma agência para a geração desse código.

Na mesma data em que o saque é liberado, o beneficiário também pode transferir o valor para outra conta bancária pelo Caixa Tem (por meio de TED, DOC e Pix), sem o pagamento de tarifa. A outra conta pode ser de qualquer banco e estar no nome de outra pessoa. O banco afirma que, após o trabalhador pedir a transferência, o dinheiro normalmente entra na conta indicada no dia seguinte de manhã, que é o tempo para a compensação bancária.

A Caixa preparou alguns tutoriais de como receber e movimentar o auxílio emergencial no aplicativo Caixa Tem, disponíveis no link http://www.caixa.gov.br/auxilio/tutoriais/Paginas/default.aspx.