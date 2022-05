Caixa realiza primeiro sorteio da loteria +Milionária; veja os números

Matemáticos ouvidos pela Folha apontam que é cinco vezes mais difícil ganhar o prêmio máximo da +Milionária com uma aposta simples do que ganhar o prêmio principal da Mega-Sena.

Para o resultado dos concursos, serão sorteados seis números no globo com 50 bolas e, na sequência, dois números no globo contendo seis bolas. O prêmio principal é destinado ao ganhador que acertar todas as seis dezenas e os dois trevos numerados.

No caso de não haver aposta premiada nas faixas 2 até 5, os valores são distribuídos entre as apostas ganhadoras da faixa imediatamente abaixo.

Faixas de premiação Pelas regras da +Milionária, se houver acertador das seis dezenas e de dois trevos, a premiação mínima será de R$ 10 milhões (ou 62% do valor total do prêmio). A partir daí, serão mais nove faixas de prêmios. Por isso, confira muito bem seu jogo:

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste sábado (28) o primeiro sorteio da +Milionária, a nova loteria que tem prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões. Pelo novo formato, o jogador que acertar sozinho as seis dezenas e os dois trevos já terá a garantia de receber a bolada, independentemente da arrecadação do concurso.

