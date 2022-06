Caixa d'água tomba sobre prédio e fere mulher na zona oeste do RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma caixa d´água tombou sobre um dos prédios do Condomínio Leme II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixando pelo menos uma mulher ferida.

O acidente foi registrado pelo Corpo de Bombeiros às 8h13 de hoje (15), segundo informações repassadas ao UOL. A vítima é uma moradora do primeiro andar do edifício atingido, identificada como Marcela Gil Ferreira, 31.

A princípio, ela foi atendida com ferimentos leves causados ao ser atingida por destroços.

Imagens mostram que a caixa d'água destruiu parte do último andar do prédio, que tem cinco pavimentos, danificando também a lateral do piso térreo.

Vizinhos do edifício também deixaram relatos nas redes sociais, descrevendo o susto com a situação.

"A caixa d'água do condomínio do lado caiu em cima de um prédio, lambeu tudo. Horrível, gente, um barulhão", escreveu uma pessoa, no Twitter.