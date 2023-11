Caetano Veloso resolve questão do Enem que cita suas canções

Além da questão com a música de Caetano, a prova também trouxe trechos de livros do pedagogo Paulo Freire e dos escritores Conceição Evaristo e Itamar Vieira Júnior.

Neste domingo, foi aplicada a primeira prova do Enem. Os candidatos tiveram que responder a 90 questões das provas de linguagens e ciências humanas e fazer uma redação com o tema "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".

O próprio Caetano ficou em dúvida sobre a resposta. Depois de analisar as opções, ele chegou a duas respostas: B e D. "Aparentemente, são as mais apuradas, assim", disse.

