Caetano diz que turnê de 'Meu Coco' pode ser a última pelo mundo

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

"Acho que essa turnê pode ser a última que faço ao redor do mundo. Quero voltar a morar na Bahia e cantar todas as semanas lá - e para quem quiser me ver e ouvir que vá à minha terra", disse Caetano, ao ser questionado se pensa em se aposentar dos palcos.

