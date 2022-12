Cadê o sol? Verão começa nesta quarta (21) com previsão de chuvas acima da média no país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O verão começou nesta quarta-feira (21) no hemisfério sul, oficialmente às 18h48 (horário de Brasília). Mas, em vez de sol brilhando e altas temperaturas, em diversas regiões do país a estação se inicia com chuva e temperatura longe do calorão esperado.

Essa deve ser uma característica deste verão. Ao menos na primeira semana, o calor não deve prevalecer. Além disso, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a expectativa é de chuvas acima da média em praticamente todo o território nacional —regiões Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

A nova estação herda da primavera a ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), uma faixa de nebulosidade que continua ativa, formando nuvens carregadas, tempestades e rajadas de vento.

Segundo a pesquisadora Ana Ávila, do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, a ZCAS é um fenômeno típico de verão, mas neste ano começou a atuar já na primavera e deve continuar provocando precipitações em grande parte do país.

São chuvas intensas, diz Ávila, com potencial para a formação de enchentes e alagamentos. "Teremos chuva acima da média em várias regiões do país nessa estação", afirma.

Na capital paulista, o verão deve ser marcado por chuvas irregulares, mas a expectativa é que a precipitação fique próxima do esperado para o período, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura. Quanto às temperaturas, devem se assemelhar às do verão passado, ligeiramente abaixo da média esperada, em torno dos 29ºC.

Confira como será o verão em cada região do país:

SUDESTE

O verão no Sudeste deve ser marcado pela irregularidade do regime de chuvas, com acumulados acima da média nas regiões leste e oeste do estado de São Paulo, no Espírito Santo, no Triângulo Mineiro e na região metropolitana de Belo Horizonte. Nas demais áreas, a previsão é de chuvas ligeiramente abaixo da média. Já as temperaturas devem ficar um pouco acima da média.

SUL

A previsão indica um volume de chuvas próximo do esperado para o período, em toda a região. As temperaturas podem ficar ligeiramente acima da média no Rio Grande Sul, que deve ter menos chuva do que Paraná e Santa Catarina.

NORTE

Segundo o Inmet, a previsão é de chuvas acima da média em grande parte da região. No sul dos estados do Amazonas e Tocantins, bem como no sudoeste do Pará, a previsão é de chuvas ligeiramente abaixo da média durante o verão. A temperatura deve ficar dentro do esperado para o período.

NORDESTE

A previsão do Inmet também aponta chuva acima da média em quase toda a região até março de 2023. Em áreas da Bahia, Sergipe e Alagoas, o volume de chuvas deve ficar ligeiramente abaixo da média. Já a temperatura deve ficar acima da média histórica em grande parte da região, exceto no norte dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, onde há previsão de dias consecutivos de chuva.

CENTRO-OESTE

A tendência para o verão é de chuvas acima da média histórica em praticamente toda o Centro-Oeste, exceto no sul de Mato Grosso do Sul, norte de Mato Grosso e oeste de Goiás. As temperaturas devem ficar ligeiramente acima da média para o período.

De acordo com Danielle Barros Ferreira, meteorologista do Inmet e Chefe do Sepea (Serviço de Pesquisa Aplicada), em média, chove de 300 a 750 mm durante o verão e a temperatura varia de 23ºC a 27ºC.

"A previsão é de temperaturas médias em torno de 26ºC nas regiões Norte e Nordeste. Enquanto nas regiões Centro-Oeste e Sudeste as temperaturas devem ser próximas a 25ºC. Já na região Sul, a previsão indica temperaturas próximas a 23ºC", explica.

Ainda segundo a meteorologista, as temperaturas mais amenas deverão ocorrer na presença de maior nebulosidade em dias chuvosos.

"Para as regiões Sudeste e Centro-Oeste a previsão é de totais de chuva variando entre 600 e 700 mm nos próximos três meses (janeiro a fevereiro), enquanto para a região Sul são previstos volumes próximos a 400 mm. Maiores volumes são previstos para regiões Norte e Nordeste, com acumulados entre 500 e 850 mm.