Cachorro é salvo após apartamento pegar fogo no MS e tutora se emociona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um cachorro foi resgatado após um apartamento pegar fogo no condomínio Ciudad de Vigo, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. As chamas tomaram conta de um apartamento no 3º andar do bloco 13 na manhã de sábado (27). O cachorro estava sozinho dentro do apartamento.

Em vídeo que circula nas redes sociais, um bombeiro leva o cachorro até a tutora Ana Carolina. Ela se emociona: "Perdão, filha, perdão".

O incêndio atingiu dois quartos, a cozinha e sala do apartamento, informou o Corpo de Bombeiros. Um quarto de criança queimou totalmente, mas também houve danos em móveis da sala e do quarto principal.

O fogo também se alastrou para o apartamento de cima, que teve as cortinas da sala queimadas. Antes da chegada dos Bombeiros, um sargento que mora no condomínio iniciou o combate preventivo.

O síndico do prédio, Dirlon Nolasco, afirmou a veículos locais que o fogo pode ter sido causado por um curto-circuito.

Uma pessoa que ajudou a combater o incêndio foi atendida com possível intoxicação por fumaça. Não há informações sobre seu estado de saúde.