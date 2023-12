Cachafaz, marca argentina de alfajores, abre primeira loja física no Brasil

Com formato redondo, o alfajor tradicional é feito com dois biscoitos, recheado com doce de leite e coberto por chocolate meio amargo. Há outros sabores, como o de cobertura de chocolate branco, o de maisena com coco ralado e o de musse de chocolate. Além deles, serão vendidos chocolates, doces de leite e biscoitos.

Segundo a marca, há planos de abrir 15 lojas em diferentes estados do país no próximo ano. Em janeiro, serão inauguradas filiais em Balneário Camboriú e Blumenau, ambas em Santa Catarina.

As unidades de estreia serão nos shoppings Iguatemi e Terrazo, em Fortaleza, capital do Ceará. A previsão de abertura é para este mês de dezembro, mas a data ainda não foi confirmada.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.