CAC é morto em assalto na marginal Tietê, em São Paulo

Em depoimento, o suspeito ferido confirmou ter participado do latrocínio, mas negou ser o autor dos disparos. Ele disse que, após o roubo do telefone, a vítima correu, momento em que foi baleada pelo outro suspeito.

PMs que atenderam a ocorrência receberam a informação de que um dos suspeitos havia seguido ferido para a favela da Ritinha, nas proximidades. Uma dupla de policiais enviada ao local encontrou o homem com ferimentos na perna escondido em um barraco de madeira montado na calçada. Do lado de fora foi encontrada a moto usada no crime.

